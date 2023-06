Alexandre de Moraes determina que Monark preste depoimento à Polícia Federal

Na quarta-feira, 14, o ministro já tinha determinado o bloqueio de cinco contas de redes sociais do influenciador devido à divulgação de notícias falsas sobre o STF e o TSE

Reprodução/Pânico Monark durante participação no programa Pânico



O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou, nesta quinta-feira, 15, que a Polícia Federal convoque o influenciador digital Bruno Monteiro Aiub, conhecido como Monark, para dar depoimento. A intenção é que ele preste esclarecimentos às autoridades em um prazo de cinco dias. A decisão foi tomada no âmbito do inquérito que investiga os atos do 8 de Janeiro. Na quarta-feira, 14, Moraes já tinha determinado o bloqueio de cinco contas de redes sociais de Monark, devido à divulgação de notícias falsas sobre o STF e também sobre o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ao determinar o bloqueio, o ministro Alexandre de Moraes também estabeleceu uma multa diária de R$ 10 mil caso Monark publique ou compartilhe notícias fraudulentas. A decisão dessa quarta-feira atingiu perfis do Instagram, do Telegram, do Twitter, do Discord e também da plataforma de vídeos Rumble. O podcaster criticou a medida e se disse censurado pelo ministro.

O bloqueio foi determinado depois que a assessoria especial de enfrentamento à desinformação do TSE informou que Monark conduziu uma entrevista com o deputado federal Filipe Barros (PL-PR), na qual teriam sido difundidas notícias falsas sobre a integridade das instituições eleitorais. Segundo a decisão de Moraes: “Se torna, portanto, necessária, adequada e urgente a interrupção de eventual propagação dos discursos com conteúdo de ódio, subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática, mediante bloqueio de contas em redes sociais”.