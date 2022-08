Alexandre de Moraes se reúne com ministro da Defesa nesta terça-feira

Primeiro encontro formal entre as duas autoridades pode significar um novo capítulo na relação entre a Justiça Eleitoral e os militares brasileiros

Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF Alexandre de Moraes é o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral



O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, se reúne com o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, nesta terça feira, 23. O primeiro encontro formal entre ambos pode significar um novo capítulo na relação entre a Justiça Eleitoral e os militares brasileiros. A relação das Forças Armadas com o TSE começou a ficar tensa a partir das críticas de Jair Bolsonaro (PL) à segurança do sistema eletrônico de votação. Em um gesto de resposta às manifestações de Bolsonaro, o então presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, convidou os militares para ajudar na fiscalização do processo eleitoral. Desde então, o vínculo entre Forças Armadas e Justiça Eleitoral passou a ser alvo de olhares atentos em Brasília. Entrevistado pela Jovem Pan News, o especialista em direito eleitoral, Alexandre Rollo, explicou que a tensão entre o tribunal e os militares é inédita no Brasil: “Eu não atribuiria essa relação conturbada a um determinado presidente do TSE. Recentemente, passaram três ministros presidentes do TSE: Barroso, Fachin e Moraes. E essa relação anda conturbada não só com o atual presidente, mas nas gestões anteriores”.

“Atribuo essa turbulência a um interesse maior das Forças Armadas, que, até então, não demonstravam grande preocupação com a Justiça Eleitoral e com as urnas eletrônicas, e mais recentemente isso passou a existir”, declarou o especialista. Apesar dos imbróglios, Moraes construiu um bom relacionamento com os generais brasileiros nos períodos em que foi secretário de segurança pública em São Paulo e ministro da Justiça no governo do então presidente Michel Temer (MDB). Como presidente do TSE, a atual missão do ministro, desde a posse, é desencorajar discursos críticos às urnas eletrônicas e amortecer o clima entre os poderes da República até o final de outubro.

*Com informações da repórter Marília Sena