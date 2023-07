Alexandre Padilha dá sinais de possível aproximação do governo com o PL

Segundo Ministro das Relações Institucionais, existe certo alinhamento com alguns integrantes do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro; atual gestão quer ampliar base para aprovar projetos com mais facilidade

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Padilha disse que existe alinhamento com parlamentares contrários ao 8 de Janeiro e que votaram a favor da reforma tributária



O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, deu sinais de uma possível aproximação com integrantes do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com Padilha, há sim um certo alinhamento com alguns integrantes do PL, até mesmo pelo posicionamento, já que muitos foram contrários aos atos de 8 de Janeiro, votaram favoravelmente à reforma tributária, ponto imprescindível ao governo, e destacou a contribuição de membros do partido ao arcabouço fiscal. Padilha destacou ainda que é feita uma costura com os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que também fizeram mediações para que houvesse um bom andamento nas propostas encaminhadas ao Congresso Nacional. Segundo o ministro, o papel vem sendo de diálogo com as duas Casas do Legislativo. Padilha citou o PP e o Republicanos, dizendo que, mesmo que não haja cargos no primeiro escalão, há muito espaço em todas as áreas da esfera governamental, o que poderia permitir a aproximação de outros partidos para tentar ampliar a base governista e permitir aprovações de projetos com maior facilidade.

*Com informações do repórter Daniel Lian