Alexandre Padilha defende projeto de farmácias em supermercados

Ministro acredita que iniciativa pode transformar o estabelecimento em uma ‘unidade de saúde’ e tornar uma parceria importante para a saúde pública

  • 19/08/2025 10h45
Tânia Rêgo/Agência Brasil Alexandre Padilha Alexandre Padilha manifesta apoio ao projeto de lei que permite a criação de farmácias dentro de supermercados

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, manifestou apoio ao projeto de lei que permite a criação de farmácias dentro de supermercados. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o ministro afirmou que a medida é fundamental para combater a automedicação e garantir que a população tenha acesso correto a medicamentos com a devida orientação profissional. Inicialmente, a proposta, defendida pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras), previa a venda de produtos isentos de prescrição diretamente nas gôndolas dos estabelecimentos. No entanto, essa versão foi reprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) por questões de segurança.

A nova versão do projeto, de autoria do senador Efraim Filho (UNIÃO-PB), propõe um modelo diferente: a instalação de uma estrutura completa de farmácia, separada das demais seções do supermercado. Esses espaços deverão contar com ambiente climatizado e a presença integral de um farmacêutico responsável para orientar os consumidores.

Segundo Padilha, essa nova formatação transforma a farmácia dentro do supermercado em uma “unidade de saúde”. Ele acredita que a iniciativa pode se tornar uma parceria importante para a saúde pública, ampliando o acesso da população a medicamentos de forma segura e orientada.

“Acho que isso pode consolidar um bom mecanismo, característico para o Brasil, que a farmácia é vista como uma unidade de saúde, então tem o farmacêutico, a orientação ali. Pode ser uma parceria muito importante que amplia o acesso, inclusive, da população ao acesso correto dos medicamentos”, declarou o ministro.

Com o apoio do governo federal, a expectativa é que o projeto ganhe força e seja pautado para votação no Congresso Nacional.

*Com informações de Igor Damasceno

*Reportagem produzida com auxílio de IA

