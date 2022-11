Governador reeleito do Rio de Janeiro entende que o Estado possui muitas necessidades e que precisa manter boa relação com o governo federal

JOSE LUCENA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Cláudio Castro (PL) foi reeleito governador do Rio de Janeiro no primeiro turno das eleições 2022



O governador do Rio de Janeiro reeleito em primeiro turno, Cláudio Castro (PL), teve seu primeiro contato com o presidente eleito para a Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Foi em uma conversa telefônica rápida e amistosa na qual ele abriu as portas do Estado para diálogo e negociações com o governo federal. Castro é do Partido Liberal, legenda do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, e participou de vários atos, comícios e eventos no primeiro e no segundo turno junto do mandatário no Estado. Apesar do apoio, ele disse à Lula que está à disposição do governo que começará em 2023. Segundo pessoas próximas ao governador, Castro entende que o Rio de Janeiro possui muitas necessidades, especialmente no campo econômico, e que precisa ter uma boa relação com a União. Lula e Castro combinaram um encontro presencial, mas a agenda ainda não tem data definida. No Rio de Janeiro, Bolsonaro superou Lula em votos. No primeiro turno, a vantagem foi de, aproximadamente, 1 milhão de votos e no segundo, de mais ou menos 1,3milhão.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga