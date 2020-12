Alinhamento de Júpiter e Saturno ainda será visível nesta terça-feira

Nos próximos dias, os planetas tendem a irem se afastando cada vez mais um do outro

Quem olhou para o céu nesta segunda-feira, 21, testemunhou um encontro que não acontecia há quase 400 anos. Júpiter e Saturno, os dois maiores planetas do sistema solar, se alinharam em um evento raro, conhecido como “Estrela de Belém”, “Estrela de Natal” ou “grande conjunção”. A tradição cristã conta que uma estrela guiou os magos do Oriente até o menino Jesus. A ciência não vê ligação entre o fenômeno e aquele descrito na Bíblia, mas o gesto de olhar para o alto em busca de esperança permanece até hoje.

Nos últimos meses, a lenta aproximação dos astros, que estão separados no céu por quase 700 milhões de quilômetros, já pôde ser vista a olho nu. Desde a invenção da fotografia e dos telescópios, é a primeira vez que o registro foi feito. Em um deles, é possível ver com perfeição os anéis de saturno. E quem não conseguiu ver o fenômeno, ganhou mais uma chance. Segundo pesquisadores do Observatório Nacional, ainda será possível visualizar o evento astronômico nesta terça-feira, 22. Nos próximos dias, os planetas tendem a ficar mais baixos no horizonte no começo da noite e irem se afastando cada vez mais um do outro.

