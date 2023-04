Americanas selam trégua temporária em disputas judiciais e ações sobem 16,5%

Credores financeiros concordaram em suspender os processos em curso por causa da inconsistências contábeis da ordem de R$ 20 bilhões divulgadas pela empresa no início do ano

O Grupo Americanas, que está em recuperação judicial , informou que a companhia e alguns credores financeiros concordaram em suspender temporariamente suas disputas judiciais em curso por causa da inconsistências contábeis da ordem de R$ 20 bilhões divulgadas pela empresa no início do ano. O comunicado da trégua com os bancos foi feito ao mercado na noite desta terça-feira, 12, e durante este período o grupo pretende viabilizar uma negociação que seja aceitável por parte da maioria dos credores da companhia e consequentemente viabilizar o futuro operacional da empresa. Após o anúncio, as ações da Americanas fecharam com alta de 16,50% nesta quarta-feira, 12. O plano de recuperação judicial do grupo apresentado à Justiça fluminense prevê um aporte de R$ 10 bilhões na empresa pelos três principais acionistas, ou acionistas de referência: Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira. Chega a ser especulado um aporte ainda maior, de R$ 12 bilhões.

Ainda assim processos contra a empresa seguem concentrados nas Justiças de São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro, pois os credores buscam receber aquilo que têm direito. Estimativas apontam para cerca de 9,5 mil credores espalhados por todo o Brasil que são detentores de uma dívida de mais de R$ 50 bilhões. Interlocutores consultados pela Jovem Pan News afirmam que a trégua nas disputas judiciais seria de cerca de 30 dias.