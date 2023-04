Trio de investidores da Americanas propõe R$ 12 bilhões de aporte para chegar a acordo com credores

Varejista diz que proposta indica um aumento de capital de curto prazo, em dinheiro, no valor de R$ 10 bilhões, acompanhado de dois aumentos de capital adicionais de até R$ 1 bilhão cada um

GESIVAL NOGUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Trio de bilionários propõe aporte de R$ 12 bilhões na Americanas



O trio de investidores da Americanas, os bilionários brasileiros Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira, propuseram R$ 12 bilhões de aporte para a varejista. O objetivo é chegar a um acordo com os credores financeiros e contornar a crise da empresa. Nesta segunda-feira, 3, a Americanas afirmou que a mais recente proposta apresentada aos credores financeiros indica um aumento de capital de curto prazo, em dinheiro, no valor de R$ 10 bilhões, acompanhado de dois aumentos de capital adicionais de até R$ 1 bilhão cada um. “Os dois aumentos de capital adicionais poderão ser acionados caso a Companhia esteja, nas datas futuras a serem acordadas, acima de determinados limites máximos de alavancagem ou abaixo de um nível mínimo de liquidez, ambos a serem detalhados oportunamente”, diz o comunicado da empresa. A varejista ainda informou que segue com as negociações destes termos com os credores financeiros. No entanto, até o momento, não houve acordo com relação à proposta apresentada. “A Companhia espera continuar mantendo discussões construtivas com seus credores em busca de uma solução sustentada que permita a continuidade de suas atividades”, concluiu.