Americano atingido por bala perdida no RJ está em estado grave

Joseph Thomas, de 28 anos de idade, é professor de língua portuguesa nos Estados Unidos está há um mês de férias no país

Pixabay O estadunidense Joseph Thomas foi atingido por uma bala perdida no pescoço e está em estado grave



É bastante grave o estado de saúde de um turista americano atingido por uma bala perdida dentro de um apartamento de uma amiga, no bairro de Cascadura, na periferia da Zona Norte do Rio de Janeiro. Joseph Thomas, de 28 anos de idade, está há um mês de férias no país. O turista dava aula de língua portuguesa nos Estados Unidos e fez muitos contatos e amizades no Brasil. Atingido por uma bala no pescoço, o americano foi socorrido e levado para o Hospital Salgado Filho, no Méier. Segundo os médicos, o caso é bastante grave e o turista precisou ser operado e entubado. No momento em que Joseph foi atingido pela bala perdida, traficantes e milicianos estavam em confronto no Morro do Fubá, onde desde o mês passado o clima é de guerra. Outras três pessoas também foram baleadas em decorrência dos conflitos entre grupos rivais e uma delas acabou morrendo. Nesta semana, outro homem foi encontrado morto nesta área de conflito.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga