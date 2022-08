Oito homens morrem em troca de tiros com a Polícia Militar em Curitiba

Agentes realizaram duas operações na madrugada desta quinta-feira, nas quais apreenderam diversas armas, munições e drogas

Divulgação/PMPR Polícia Militar do Paraná divulgou imagens das armas e objetos apreendidos nas duas operações que realizou na madrugada desta quinta-feira, que deixou 8 mortos na capital



Oito homens foram mortos pela Polícia Militar do Paraná (PMPR) em Curitiba, capital do Estado, na madrugada desta quinta-feira, 11. Segundo a corporação, havia a suspeita de que eles faziam parte de um mesmo grupo criminoso e que iriam assassinar um ex-integrante por ele ter ingressado em outra facção – ação chamada de “tribunal do crime”. Para tentar impedir o homicídio, os agentes realizaram patrulhas na região do Caximba, em busca de um veículo que estaria transportando armas. Os PMs abordaram dois homens em um veículo suspeito. Eles desceram do carro e trocaram tiros com a polícia. Ambos foram atingidos e morreram no local. Com eles, foram apreendidos 2 revólveres e o veículo. Também nesta madrugada, mas no bairro Cajuru, após receber informações do Setor de Inteligência da PM, agentes teriam tentado abordar um carro roubado, mas foram recebidos a disparos de armas de fogo. Seis suspeitos foram atingidos. Todos morreram no local. Com eles foram apreendidos 3 pistolas, 3 revólveres, 2 coletes balísticos, 1 veículo, 8 tabletes de substância análoga a maconha. Procurada pela reportagem, a Polícia Civil do Estado informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que os casos vão continuar sob a jurisdição da PM, sendo investigado pelos militares. A secretaria de Segurança Pública do Paraná não soube informar outros detalhes do caso.