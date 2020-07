Análise preliminar não mostra indícios de abuso em abordagem a motoboy, diz PM

Uma testemunha, que não quis se identificar, relatou que os policiais agiram com truculência; a Corregedoria da Polícia Militar vai apurar as circunstâncias

MARCO AMBROSIO/ESTADÃO CONTEÚDO Em um trecho da gravação, a pessoa que filma diz que o agente está sufocando o motoboy com o joelho



Em análise preliminar, a Polícia Militar de São Paulo não viu abuso por parte dos policiais que foram filmados abordando um motoboy na capital durante protesto na terça-feira (14). Um novo vídeo divulgado mostra quando três PMs imobilizam o motociclista numa das principais avenidas da cidade. Em um trecho da gravação, a pessoa que filma diz que o agente está sufocando o motoboy com o joelho.

No entanto, o porta-voz da PM, major Rodrigo Cabral, disse que o motoboy reagiu à abordagem e teve uma atitude machista ao desrespeitar a ordem de uma policial. Por outro lado, uma testemunha, que não quis se identificar, relatou que os PMs agiram com truculência. Todas as imagens estão sob posse da Corregedoria da Polícia Militar, que vai apurar as circunstâncias e decidir se houve abuso ou não pode parte dos policiais.

*Com informações do repórter Leonardo Martins