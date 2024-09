Anatel cria proposta para impedir certificação de celulares

Medida também afetará outros dispositivos que utilizam a internet, como relógios inteligentes, tablets e rastreadores

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) está preparando uma proposta para impedir a certificação de celulares que operam apenas com sinais 2G ou 3G. A medida, que ainda está em fase de estudo, foi aberta para consulta pública, permitindo que a população opine sobre o assunto antes de qualquer decisão definitiva. A Anatel não pretende eliminar completamente a tecnologia 2G e 3G, mas sim parar de certificar novos dispositivos que utilizem esses sinais. Isso significa que, embora a tecnologia continue disponível e em uso, a qualidade do serviço pode piorar, já que os aparelhos não terão mais a certificação necessária para garantir um desempenho adequado. Além dos celulares, a proposta também afetará outros dispositivos que utilizam a internet, como relógios inteligentes, tablets e rastreadores. A iniciativa faz parte de um esforço maior da agência para modernizar a tecnologia de telecomunicações no Brasil.

