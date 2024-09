Vencedor da Palma de Ouro, ‘Anora’ ganha trailer surpreendente

Contando a história de uma stripper que se relaciona com um herdeiro russo, filme de Sean Baker chega ao Brasil em outubro

Divulgação/FilmNation Entertainment A atriz Mikey Madison protagoniza o filme "Anora", vencedor da Palma de Ouro em Cannes



“Anora” é um dos filmes mais comentados do circuito de premiações nas últimas semanas. Após sua estreia em Cannes 2024, o longa, distribuído pela Universal Pictures no Brasil, chega ao país durante a 48ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, que acontece entre os dias 17 e 30 de outubro. Anora retrata a vida da stripper Ani (Mikey Madison), que conquista a grande chance de mudar seu destino — assim como em um conto de fadas — ao se relacionar com o herdeiro russo Ivan (Mark Eydelshteyn). Os dois se casam impulsivamente, mas, assim que a notícia chega à Rússia, a história é ameaçada pelos pais de Ivan, que decidem pôr fim ao casamento. Dirigido por Sean Baker, o filme chega aos cinemas no dia 31 de outubro.

Confira o trailer de “Anora”

Veja o pôster do filme de Sean Baker