Aneel mantém bandeira tarifária verde da conta de luz em outubro

Expectativa para o ano que vem é de um aumento da energia elétrica no entorno de 5%

JOSÉ CARLOS DAVES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Bandeiras tarifárias sofreram um reajuste pela Aneel e medida passa a ter validade neste mês



De acordo com a Aneel, as contas de luz terão bandeira tarifária verde em outubro, ou seja, sem cobrança adicional. Mas a expectativa para o ano que vem é de um aumento da energia elétrica no entorno de 5%. O inverno trouxe chuva e ajudou os reservatórios das hidroelétricas em grande parte do país. Isso significa que as condições de geração de energia elétrica estão boas, de acordo com as próprias distribuidoras de energia. A previsão é de que as usinas termoelétricas não sejam acionadas por enquanto. A bandeira verde será válida para todos os consumidores conectados ao sistema interligado nacional. De acordo com o Governo Federal, as bandeiras dão transparência ao custo real da energia e permitem ao consumidor se programar para ter um consumo mais consciente. Para o mês de outubro, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) estima um aumento de 3,9% na carga de energia elétrica e prevê que os subsistemas Sudeste e Centro-Oeste devem ter o maior volume de chuvas no período, o equivalente a 112% da média histórica do mês, o que pode fazer com que os lagos das hidroelétricas cheguem ao final do mês com 47,6% da capacidade.

*Com informações do repórter Maicon Mendes