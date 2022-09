Aneel diz que bandeira verde será mantida em outubro

Contas de luz vão seguir sem cobrança adicional

Marcelo Camargo/Agência Brasil Bandeira verde está em vigor desde 16 de abril



A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou nesta sexta-feira, 30, que vai manter a bandeira verde em outubro para todos os consumidores conectados ao setor elétrico nacional. Assim, as contas de luz vão seguir sem cobrança adicional. Em nota, a agência diz que “essa sinalização reflete boas condições de geração de energia elétrica sem cobrança adicional nas contas de luz, mesmo considerando previsão de crescimento do consumo de energia no País. A bandeira será válida para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional”, confirmou. A bandeira verde está em vigor desde 16 de abril. Ela significa que o custo para produzir energia está baixo. Por outro lado, as bandeiras amarela e vermelha 1 e 2 significam um aumento no custo de geração.