Aniversário de 130 anos da Paulista tem desfile de carros antigos e promessa de ‘recorde mundial’

Neste domingo, pedestres são convidados a ‘abraçar’ a avenida em ato especial; na próxima quarta-feira, 8, Associação Paulista Viva entregará um trecho da via revitalizado

Cristiano Souza/Google Maps Iniciativa das diversas homenagens vem da Associação Paulista Viva



As comemorações do aniversário de 130 anos da Avenida Paulista começaram ainda no sábado, 4, com um desfile de carros e ônibus antigos que parou o cartão postal da cidade de São Paulo. Veículos icônicos que ao longo da história certamente passearam com seus motoristas e passageiros pela via símbolo da capital. A empresária Cristiane Rossinoli, única mulher pilotando no desfile, trouxe seu Simca Jangada, raríssimo modelo dos anos 60. “Nós desfilando, né? O pessoal parava e falava: ‘Nossa, eu tinha um desses’, ‘Nossa que delícia recordar’. Muitas vítimas paradas que estavam filmando falaram que já tiveram esse carro”, contou Cristiane. “Muito importante valorizar toda essa antiguidade, essa raridade que a gente tem, das pessoas que colecionam, que cuidam, que demonstram e tem a disponibilidade de estar se expondo e estar vindo até o local para participar. É muito bacana”, completou.

A iniciativa das diversas homenagens vem da Associação Paulista Viva, um movimento da sociedade civil que trabalha para a melhoria contínua da avenida para as empresas, moradores e visitantes. Lívio Giosa, presidente da associação, comenta a importância em olhar para o futuro da Avenida Paulista, mas sem deixar de reverenciar o passado. “A gente já vê e já projeta o futuro. Porque quando a gente constrói o programa ‘Avenida Paulista Sustentável’, nós estamos olhando para as próximas gerações. A hora que a gente coloca um projeto chamado ‘Sou Mais Avenida Paulista’ é para que a gente finque, realmente, os pés na avenida, nos sabedores de que aqui se espelha o progresso, de que aqui está inovação, o conceito de City Avenue, de uma avenida inteligente, capaz de fazer com que as pessoas que moram, os que trabalham, os que gerenciam seus negócios, os tenham cada vez mais orgulho de estar na Avenida Paulista”, afirma.

Neste domingo, 5, a programação segue ao longo de todo o dia com apresentações artísticas, passeio de bicicletas e caminhada. E, dentre as comemorações 130 anos da Avenida Paulista, haverá uma tentativa de quebra de recorde mundial. Vai ser tentado o maior abraço na avenida, desde a Praça Osvaldo Cruz, no Paraíso, até a Praça do Ciclista, na região da Consolação. No dia do aniversário da Avenida Paulista, na próxima quarta-feira, 8, Associação Paulista Viva entregará um trecho da via revitalizado. A área está entre a rua Pamplona e a Alameda Campinas. Serão instaladas fotografias antigas da via e novas lixeiras para a coleta reciclável e de orgânicos.

*Com informações do repórter Fernando Martins