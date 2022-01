‘Ano cheio de vitórias’, diz deputado Vitor Hugo sobre campo legislativo em 2021

Parlamentar, que deve concorrer ao governo de Goiás em 2022, conversou com o ‘Jornal da Manhã’ neste sábado, 1º

Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados Major Vitor Hugo deverá concorrer ao cargo de governador de Goiás



Pré-candidato ao governo de Goiás, o deputado Major Vitor Hugo (PSL), conversou com o “Jornal da Manhã”, da Jovem Pan, na manhã deste sábado, 1º, sobre suas expectativas para as eleições de 2022 e o próximo ano legislativo. O deputado afirmou que o ano de 2022 deverá ser de desafio para questões econômicas e ressaltou aquelas que classificou como boas pautas aprovadas nos últimos três anos pelo governo federal, como o marco das ferrovias, o encaminhamento para a privatização da Eletrobras e dos Correios e a aprovação do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. “Foi um ano cheio de vitórias no campo legislativo e também na questão da saúde, mais de 370 milhões de doses de vacinas distribuídas, mais de 320 milhões de vacinas aplicadas. Não há adulto no Brasil que tenha tido a intenção, a vontade de se vacinar, que não tenha se vacinado. O presidente conseguiu atuar nas duas frentes principais nossas deste ano, a questão do combate à pandemia e a questão econômica”, afirmou. Para ele, com o segundo semestre totalmente voltado às eleições, será necessário que as pautas mais essenciais virem prioridade no primeiro semestre do ano.

O político afirmou que a candidatura dele para o governo ainda está em construção junto ao presidente Jair Bolsonaro. “Temos já alguns partidos políticos que apoiam a nossa candidatura e no momento correto vão estar conosco. Também estamos aí em uma discussão com um grupo grande para a elaboração de um plano de governo. Estamos em um momento inicial, posso falar que um dos focos grandes nosso também é a economia”, afirmou. Vitor Hugo não descartou trabalhar para privatizações no estado do centro-oeste, principalmente na área do saneamento. “Poderíamos aproveitar também o potencial que Goiás tem em várias áreas, no agronegócio já é explorado, mas poderíamos explorar na infraestrutura para ajudar os produtores rurais a avançar ainda mais”, projetou. Reforma tributária e valorização das escolas militares também devem estar na pauta do candidato, assim como a “abolição” de temas envolvendo gênero. “São várias frentes que poderiam ser trabalhadas e nós esperamos poder aglutinar forças políticas para poder avançar com a nossa candidatura”, afirmou o deputado.