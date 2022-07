Antes da convenção partidária, Bolsonaro critica comunismo e defende liberdade religiosa

Presidente participou de uma motociata com apoiadores no Espírito Santo neste sábado

Clauber Cleber Caetano/PR - 08/06/2022 Presidente Jair Bolsonaro oficializa sua candidatura à reeleição neste domingo, 24



O presidente Jair Bolsonaro (PL) já está no Rio de Janeiro, onde ocorre, neste domingo, 24, a Convenção Partidária do PL, que vai oficializar a candidatura dele à reeleição. Na noite de sábado, Bolsonaro circulou pela cidade com apoiadores. Como costuma fazer quando está fora de Brasília, ele foi a um restaurante, desta vez no Clube Naval, acompanhado de assessores e aliados. Mais cedo, o presidente esteve em Vitória, no Espírito Santo, onde participou de uma motociata e de um evento com evangélicos. Estiveram com ele políticos do Estado, como os pré-candidatos a governador Carlos Manato (PL) e a senador Magno Malta (PL). Em discurso, Bolsonaro fez críticas ao comunismo e defendeu a liberdade religiosa. “Que povo brasileiro não experimente as dores do comunismo. Que o nosso povo nunca perca a sua liberdade, nunca seja proibido de exercer a sua fé. Peço para Deus mais do que sabedoria, peço força para resistir e coragem para persistir”, afirmou. Ainda durante o evento o presidente disse que o Brasil vive uma disputa do bem contra o mal. Ele afirmou que o outro lado quer fazer os brasileiros escravos do poder. “Vocês já tem conhecimento o suficiente para saber que é uma luta do bem contra o mal. Vocês sabem o que o outro lado, legalizar o aborto, aprovar a ideologia de gênero, quer nos fazer escravos do poder”.

*Com informações do repórter Vinícius Moura