Desfile de 7 de Setembro reúne mais de 5 mil pessoas no Sambódromo o Anhembi

Paulo Pinto/Agência Brasil A cerimônia celebra os 203 anos da Independência do Brasil



As celebrações do feriado de Independência, 7 de Setembro, no estado de São Paulo revelaram abordagens distintas entre o interior e a capital. Em Marília, a prefeitura optou por um ato cívico mais contido, realizado em frente ao passo municipal. O evento contou com a presença de autoridades civis e militares, além da tradicional banda marcial. Iniciado às 8h da manhã, o ato foi breve e não incluiu o tradicional desfile, uma decisão tomada com base em um decreto de agosto que visa controlar os gastos públicos. Segundo o secretário municipal de finanças e planejamento econômico, Rafael Rastelli, o orçamento deste ano foi superestimado, o que exigiu o contingenciamento de despesas para cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em contraste, a capital paulista se preparou para um evento mais grandioso no Sambódromo do Anhembi. O tradicional desfile da Independência prometia reunir cerca de 5.000 participantes, incluindo forças de segurança como a Polícia Militar, Polícia Civil, Exército Brasileiro e a cavalaria. Crianças de uma escola municipal ensaiaram para uma apresentação especial, enquanto a banda da Polícia Militar se posicionava para o evento. O hasteamento das bandeiras do Brasil e de São Paulo estava programado para ocorrer às 8h50, com a presença de autoridades como o governador do estado, Tarcísio de Freitas, e o prefeito da capital, Ricardo Nunes.

*Com informações de Misael Mainetti e Laylla Fiore

*Reportagem produzida com auxílio de IA