Anvisa aprova ensaio clínico com células-tronco para tratamento da Covid-19

Estudo vai analisar resultado do tratamento em 60 pacientes com pneumonia viral decorrente da doença

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o estudo clínico de um medicamento à base de células-tronco para tratamento de pacientes com pneumonia viral em decorrência da Covid-19. O ensaio clínico vai contar com 60 pacientes com quadro moderado ou grave. Os voluntários poderão participar mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O objetivo é avaliar a segurança do tratamento em pessoas com a pneumonia viral. A pesquisa é patrocinada pela Associação Paranaense de Cultura da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e vai contar com seis centros clínicos no Estado e na Bahia, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Em nota, a Anvisa ressaltou que o estudo foi aprovado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, órgão vinculado ao Ministério da Saúde. A agência reguladora completou que, por enquanto, não há no Brasil registro ou aprovação de produtos de terapia avançada à base de células para nenhuma das fases da Covid-19.

*Com informações da repórter Nanny Cox