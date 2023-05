Anvisa deve liberar novos testes rápidos em farmácias

Durante a pandemia de Covid-19, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária expandiu os exames rápidos em farmácias, com mais de 20 milhões de testes realizados

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) deve liberar testes rápidos nas farmácias para Covid-19 e glicemia. O CEO da Associação Brasileira de Redes de Farmácia e Drogarias, Sérgio Mena Barreto, explica possíveis benefícios analisados pela Agência. “O Brasil está aproximadamente 25 anos atrasado com esse tema. Quando eu tive uma farmácia na Espanha, 25 anos atrás, as farmácias já faziam uma série de exames e testes, coisa que no Brasil não temos ainda. Com a nova regra da Anvisa, vamos poder fazer 40 testes que já estão disponíveis. São testes capilares, que você faz na ponta do dedo. Pode ser um avanço interessante para a saúde brasileira, porque 70% das pessoas não fazem nenhum tipo de check-up. Isso com certeza vai contribuir para que os brasileiros possam viver mais e com mais qualidade de vida”, diz Sérgio. A experiência da Covid-19 levou a Anvisa a expandir os testes em farmácias. Durante a pandemia, as farmácias fizeram mais de 20 milhões de testes rápidos em relação à Covid-19. A Abrafarma aponta que, em análise com 3 milhões de testes, dos quais 10% das pessoas apontaram casos graves da doença e a recomendação para procura de hospitais.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos