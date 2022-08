Anvisa discute liberação de vacina infantil para faixa etária de seis meses a quatro anos

Pfizer fez pedido de registro de um esquema vacinal de três doses a fim de aumentar a faixa etária do imunizante

Pfizer quer estabelecer um protocolo de vacinação para crianças a partir dos 6 meses de idade



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) se reuniu, nesta quinta-feira, 18, com integrantes das sociedades médicas para avaliar a liberação da vacina da Pfizer contra a Covid-19 para bebês a partir dos seis meses até crianças de quatro anos. A reunião foi dividida em duas partes, na primeira etapa a farmacêutica apresentou os dados de eficácia e segurança do imunizante na faixa etária estabelecida e também respondeu questionamentos de especialistas externos convidados pela Anvisa. Entre os representantes estavam integrantes das Sociedades Brasileiras de Infectologia, Pediatria, Imunologia e também da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. A segunda parte foi focada em uma discussão da equipe técnica da própria Anvisa. Os especialistas devem apresentar, até a semana que vem, um parecer que deve auxiliar na análise da ampliação da faixa etária da vacina contra a Covid-19 da Pfizer. A empresa fez o pedido de registro de um esquema vacinal de três doses, com intervalo de três semanas entre a primeira e a segunda dose, e de oito semanas para a terceira dose. A dosagem é cerca de 30% do que a aplicada atualmente em crianças de 5 a 11 anos.

*Com informações da repórter Nanny Cox