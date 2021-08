Anvisa libera fase 3 de estudo com medicamento contra a Covid-19

Etapa busca avaliar a segurança e eficácia do anticorpo monoclonal leronlimab para o tratamento de pacientes com pneumonia causada pela doença; ao todo, 612 pessoas devem participar da análise clínica

Pixabay/Creative Commons Outro protocolo de estudo clínico do leronlimab para pacientes em estado grave da Covid-19 ainda está em análise



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou estudos clínicos para avaliar a segurança e eficácia do anticorpo monoclonal leronlimab, novo medicamento para o tratamento de pacientes com pneumonia causada pela Covid-19. O estudo segue protocolo de fase 3 e vai avaliar os efeitos do remédio e a combinação com tratamento padrão para pacientes hospitalizados que não necessitam de ventilação mecânica. O pneumologista do Incor, Carlos Carvalho, ressalta que o medicamento ainda não foi aprovado pelo agência americana de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, a FDA, e disse que não acreditar em muitas mudanças caso seja o remédio aprovado. “É um monoclonal que um laboratório americano desenvolveu, ele foi avaliado em maio pela FDA em dois estudos clínicos, um pequeno com 86 pacientes e outro com menos de 400 pacientes. E os dois resultados foram negativos. Então a FDA não recomendou o uso desse remédio no tratamento da Covid-19 e sugeriu que o laboratório fizesse novos estudos de fase 3”, explicou. A etapa da pesquisa será realizada com 612 pacientes sob coordenação do Hospital Israelita Albert Einstein, de São Paulo. Segundo a Anvisa, outro protocolo de estudo clínico do leronlimab para pacientes em estado grave da Covid-19 ainda está em análise.

*Com informações do repórter Victor Moraes