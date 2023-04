Anvisa nega desuso de vacinas contra a Covid-19 e reafirma a eficácia dos imunizantes

Nota foi divulgada para desmentir rumores de que o SUS havia parado de aplicar as vacinas da Janssen e AstraZeneca após um surto de trombose

EFE/EPA/FEHIM DEMIR Anvisa reforçou que vacinas da AstraZeneca e Janssen são seguras



Nesta quinta-feira, 13, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou uma nota na qual reforça que todas as vacinas aprovadas e aplicadas na população contra a Covid-19 são seguras. O órgão vinculado ao Ministério da Saúde negou que haja desuso e afirmou que continua distribuindo as doses da Janssen e AstraZeneca para o Sistema Único de Saúde (SUS): “Todas as vacinas contra a Covid-19 aplicada no Brasil, e devidamente aprovadas pela Anvisa, tiveram sua eficácia e segurança comprovadas. As vacinas contra a Covid-19 salvaram milhares de vidas, evitaram milhões de hospitalizações e desaceleraram a pandemia no Brasil e no mundo”. “O atual cenário da Covid-19 no país, com redução de casos graves e óbitos pela doença, é resultado da população vacinada. Os eventos adversos, inerentes a qualquer medicamento ou imunizante, são raros e ocorrem, em média, em um a cada 100 mil doses aplicadas, apresentando risco significantemente inferior ao de complicações causadas pela infecção da Covid-19”, complementa o comunicado.

A nota foi divulgada para desmentir rumores de que o SUS havia parado de aplicar as vacinas da Janssen e AstraZeneca após um surto de trombose. Em dezembro de 2022, a AstraZeneca passou a ser recomendada para maiores de 40 anos. Naquele momento, foi divulgado um estudo que identificou que 98 pessoas tiveram trombose após receber o imunizante. A maioria dos casos era de mulheres abaixo da faixa etária posteriormente recomendada para evitar este efeito adverso.

