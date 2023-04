Rio de Janeiro inicia distribuição da dose de reforço bivalente para pessoas com comorbidades

Nesta segunda-feira, 3, a Prefeitura começa a disponibilizar o imunizante bivalente para o público alvo com idade de 12 a 59 anos que tenha alguma das condições listadas pelo Ministério da Saúde

Tomaz Silva/Agência Brasil Vacina bivalente contra a Covid-19 já começou a ser aplicada no Brasil



O calendário de aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 avança mais uma vez nesta semana no município do Rio de Janeiro. A partir desta segunda-feira, 3, a Prefeitura vai disponibilizar o imunizante bivalente nos mais de 200 postos de saúde da capital para o público alvo com idade de 12 a 59 anos de idade com comorbidades. Estão sendo atendidas as orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde para a aplicação da vacina e as comorbidades contempladas são: diabetes, pneumopatias, hipertensão arterial, cardiopatias, doenças neurológicas, doença renal crônica, obesidade mórbida, síndrome de Down e doença hepática crônica. Mais detalhes sobre as especificações de quem pode, e de quem não pode, tomar a vacina estão disponíveis nos sites da Prefeitura e do Ministério da Saúde. A pandemia da Covid-19 felizmente tem dado uma trégua em 2023, no entanto, seguem as campanhas de vacinação. Desde o início da pandemia, mais de 700 mil pessoas morreram por causa da doença em todo o Brasil.

Para receber a dose da vacina bivalente, é preciso respeitar o intervalo mínimo de quatro meses da última dose recebida. As vacinas bivalentes recebem este nome pois foram atualizadas para proteger não só da cepa original do vírus, como as monovalentes, mas das subvariantes da Ômicron, responsáveis pela maioria dos casos atualmente: a BA.1 e a BA.4/BA.5. Confira abaixo a relação completa de comorbidades elencadas para vacinação com a vacina bivalente:

Arritmias cardíacas

Cardiopatias congênita no adulto

Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar

Diabetes mellitus

Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas

Doença hepática crônica

Doenças neurológicas crônicas e distrofias musculares

Doença renal crônica

Hemoglobinopatias e disfunções esplênicas graves

Hipertensão Arterial Resistente (HAR)

Hipertensão arterial estágio 3

Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo

Insuficiência cardíaca (IC)

Miocardiopatias e Pericardiopatias

Obesidade mórbida

Pneumopatias crônicas graves

Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados

Síndromes coronarianas

Síndrome de Down e outras Síndromes genéticas

Valvopatias

*Com informações do repórter Rodrigo Viga