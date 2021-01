Apesar de apoio do PSDB a Baleia Rossi, Covas recebe Arthur Lira nesta quinta

Segundo o candidato da Câmara, ele tem viajado para ouvir as diferentes demandas de cada estado

Michel Jesus/Câmara dos Deputados Lira foi questionado sobre a fala de Augusto Aras, que insinuou que Bolsonaro poderia decretar "estado de defesa"



O candidato à Presidência da Câmara, Arthur Lira (PP), deve se encontrar ainda nesta quinta-feira, 21, com o prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Apesar do encontro, o PSDB já se posicionou em favor do deputado Baleia Rossi (MDB) — candidato do atual presidente da Casa, Rodrigo Maia. A reunião com o tucano é mais um compromisso na agenda de viagens do deputado, em campanha pelo país. Segundo Lira, ele tem viajado para ouvir as diferentes demandas de cada estado. Ele afirmou que, entre as principais pautas estaduais, estão: a reforma tributária, o auxílio emergencial e a vacina com “tratamento igualitário”.

Nesta quarta-feira, Arthur Lira esteve na cidade de São Paulo para um encontro com parlamentares. Ele se reuniu em um restaurante com 43 deputados federais de São Paulo e 31 de outros estados. Lira foi questionado sobre a fala do procurador-geral da República, Augusto Aras, que insinuou que Bolsonaro poderia decretar “estado de defesa” para manter a “estabilidade institucional”. O candidato do planalto disse não estar a par da declaração do PGR e afirmou que o colapso no sistema de saúde no Amazonas é um problema de “gestão local”.

“Temos um problema localizado no Amazonas, temos atenção especial com todos os esforços e parlamentares unidos. A gente tem visto de perto mais um problema de gestão local do que nacional.” Arthur Lira também foi questionado se o recesso do Congresso teria interferido de alguma forma no atual cenário do estado do Amazonas e respondeu que não. Sobre o andamento e distribuição das vacinas contra o coronavírus, o candidato falou que serão necessárias soluções conjuntas, pacíficas e sem propostas eleitoreiras.

“Temos que resolver esses impasses com serenidade com relação aos insumos para apaziguar ânimos, se for o caso. Mas essas situações tem que ser tratadas com muito diálogo, sensibilidade e delicadeza.” Hoje, Arthur Lira ainda tem outros compromissos na capital paulista: além da reunião com Bruno Covas, está programada uma palestra na Associação Comercial de São Paulo, um almoço com deputados do estado e coletiva de imprensa. No meio da tarde, o candidato do Progressistas segue para Belo Horizonte.

*Com informações da repórter Camila Yunes