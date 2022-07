Apesar de divergências com Bolsonaro, Kassab afirma que Tarcísio é o melhor nome para São Paulo

Presidente nacional do PSD concedeu entrevista para a Jovem Pan News sobre o apoio do partido ao ex-ministro da Infraestrutura na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes

Antonio Cruz/Agência Brasil Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD



O Partido Social Democrático (PSD) anunciou apoio à candidatura de Tarcísio de Freitas (Republicanos-RJ), ex-ministro da Infraestrutura de Jair Bolsonaro (PL), ao governo do Estado de São Paulo. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, que já foi aliado político do atual governador Rodrigo Garcia (PSDB), concedeu uma entrevista ao vivo para o Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, nesta sexta-feira, 8, para falar sobre a nova situação. Ele reconheceu que possui divergências do governo federal, considerando que Bolsonaro errou em diversos momentos durante sua gestão, mas, ainda assim, afirma que o indicado do presidente é o melhor nome para São Paulo.

“O que pesou preponderantemente foi a capacidade do candidato. Tarcísio de Freitas, indiscutivelmente, é o melhor candidato, é muito honesto, tem muita capacidade de gestão, já foi testado em diversas oportunidades na vida pública, conhece muito bem São Paulo, tem uma boa articulação política, portanto está preparado para ser um grande governador de São Paulo, está à altura do Estado de São Paulo. O PSD oferece para São Paulo um dos melhores quadros da vida pública brasileira”, afirma.

Questionado sobre a incoerência política, com o PSD apoiando o candidato de Bolsonaro em São Paulo e Lula apoiando o candidato do PSD em Minas Gerais, Kassab chamou a situação de “salada de apoios partidários que mudam em cada Estado”. “Eu trabalhei muito, e isso é de conhecimento público, para que nós acabássemos no Brasil com a coligação dos partidos nas eleições proporcionais, isso é, nas eleições para vereador e deputados. E felizmente acabaram. E continuo trabalhando para que a gente possa acabar com a coligação nas eleições majoritárias. Não tem nenhum sentido um partido existir para, no primeiro turno, apoiar o candidato de outro partido. Um partido tem que ter cara, tem que ter candidato que mostre essa cara, essa ideologia do partido. Mas, infelizmente, ainda não conseguimos fazer a lição de casa completa. É público que eu tenho divergências com o governo [Bolsonaro], acho que errou em diversos aspectos. Mas, nessa questão específica do Estado de São Paulo, o que prevalece é o interesse local, nós estamos falando da eleição em São Paulo“. Segundo ele, a “salada de apoios” ocorre com todos os partidos e em todo o Brasil e só vai acabar quando as coligações para eleições majoritárias forem proibidas.

Segundo Kassab, os atributos de Tarcísio na gestão e de caráter fazem com que ele cresça junto ao eleitorado e também que agregue mais apoios, desde o presidente da República a outras lideranças partidárias. “Tenho acompanhado e tenho ficado bastante impressionado com a adesão dos paulistas a uma candidatura que significa a renovação. É importante a renovação. São Paulo, apesar das suas riquezas, nós temos ainda uma série de desafios, no que diz respeito à pobreza, que não tem sido enfrentados. No campo da infraestrutura, diversas cidades do mundo muito menos ricas do que São Paulo, tem uma infraestrutura muito mais adequada no campo da mobilidade, com mais quilômetros de metrô, no campo da qualidade das estradas, na qualidade do atendimento dos serviços de saúde, na educação, portanto o que pesa nessa adesão dos paulistas e do PSD à pré-candidatura de Tarcísio é a sua capacidade de gestão e sua seriedade”

Kassab destacou ainda que é paulistano e os cargos que já ocupou na vida pública pela capital paulista e pelo Estado antes de afirmar que tem interesse em levar pessoas capacitadas para ocupar esses espaços. “Eu conheço bem São Paulo. Falo isso com muita humildade. E estou em uma fase da minha vida na qual eu procuro com muita insistência trazer boas pessoas para a vida pública. Eu acho que São Paulo precisa de pessoas sérias, pessoas com espírito público. E o que move o PSD neste momento em São Paulo é escolher o melhor candidato. Com o apoio do PSD, o ex-pré-candidato do partido ao Palácio dos Bandeirantes, Felicio Ramuth, passa a ocupar o posto de vice na chapa de Tarcísio de Freitas. “O Felício é reconhecido por todos como uma pessoa que tem padrão moral, padrão administrativo e alta capacidade de articulação. É uma chapa que vai poder oferecer para São Paulo o que há de melhor caso vença as eleições