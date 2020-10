Apesar de instabilidade, PIX tem 3,5 milhões de cadastros no primeiro dia

A previsão é que o novo sistema esteja disponível para operação a partir de 16 de novembro

VICTOR ORSOLA/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO A expectativa é que o PIX seja o grande substituto de DOCs e TEDs, por ser gratuito, instantâneo e estar disponível a qualquer hora, sete dias por semana



Usuários de aplicativos de bancos relataram problemas e falhas na conexão no primeiro dia de cadastro no PIX, novo sistema brasileiro de pagamentos instantâneos. O cadastramento é necessário para aqueles que pretendem utilizar o PIX em transações financeiras, mas não é obrigatório. Ao todo, sistemas de ao menos seis bancos enfrentaram instabilidade nesta segunda-feira, 05.

De acordo com Carlos Eduardo Brandt, chefe-adjunto do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central, “os problemas foram pontuais com algumas instituições, algo normal de um sistema que está entrando em funcionamento”. Segundo Mayara Yano, representante do Banco Central, existe uma data limite para a realização do cadastro.

Segundo o Banco Central, 3,5 milhões de cadastros foram realizados só neste primeiro dia. A expectativa é que o PIX seja o grande substituto de DOCs e TEDs, por ser gratuito, instantâneo e estar disponível a qualquer hora, sete dias por semana. A previsão é que o novo sistema esteja completamente disponível para operação só a partir de 16 de novembro.

*Com informações da repórter Letícia Santini