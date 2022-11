Apesar de pressão do PT, BID não vai adiar eleição de novo presidente

Fontes da Jovem Pan junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento revelaram que o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega enviou uma carta pedindo o adiamento da eleição para presidente da Instituição

Antonio Cruz/Agência Brasil Segundo fontes, Guido Mantega teria pedido para que escolha do novo presidente, que está marcada para dia 20, fosse adiada



Fontes da Jovem Pan junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) revelaram que o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, enviou uma carta a norte-americanos, colombianos e chilenos pedindo o adiamento da eleição para presidente da Instituição. Essa presidência está vaga desde a saída inesperada do representante dos Estados Unidos, que comandava o BID. A eleição acontece em novembro e o governo eleito gostaria, segundo fontes da Jovem Pan, de indicar um novo nome do Brasil para concorrer à presidência do Banco. A indicação do atual governo já foi feita há algum tempo e trata-se do ex-presidente do Banco Central Ilan Goldfajn, que comandou o BC durante a gestão de Michel Temer. É um nome que agrada o mercado e, segundo fontes, se tiver o apoio do presidente eleito, tem grandes chances de se tornar presidente do BID. Essas mesmas fontes disseram que a eleição programada para 20 de novembro não será adiada ou postergada a despeito do pedido feito pelo ex-ministro Guido Mantega. Neste domingo, os candidatos começam a ser sabatinados em uma espécie de preparação para a eleição.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga