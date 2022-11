Preço médio do litro da gasolina cresce pela 5ª semana consecutiva e chega a mais de R$ 5

Valor cresceu 0,8% entre os dias 6 e 12 de novembro, saindo de R$ 4,98 para R$ 5,02

Marcelo Camargo/Agência Brasil



O valor médio do litro da gasolina subiu pela 5ª semana seguida nos postos brasileiros e chegou a mais de R$ 5 de novo. A última vez que o combustível atingiu esse preço foi na segunda semana de setembro. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o valor do litro da gasolina cresceu 0,8% entre os dias 6 e 12 de novembro. De R$ 4,98 subiu para R$ 5,02. Os aumentos foram registrados mesmo com a Petrobras mantendo o valor do combustível congelado há 73 dias. No acumulativo, durante essas cinco semanas, a alta foi de 4,8% nas bombas. Em relação ao diesel, o preço médio por litro ficou estável em R$ 6,71. Já o gás de cozinha, assim como a gasolina, subiu. No entanto, a alta foi de 0,5% durante o mesmo período, ou seja, de R$ 109,86 cresceu para R$ 110,42.