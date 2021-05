Após 14 meses de pandemia, Ministério da Saúde lança campanha contra o coronavírus

Ação é protagonizada pelo Zé Gotinha e incentiva a vacinação, o uso de máscaras, a higienização das mãos e o distanciamento social

O Ministério da Saúde lançou nesta quarta-feira, 12, uma campanha sobre medidas de prevenção contra a Covid-19. A ação é protagonizada pelo personagem Zé Gotinha e incentiva a vacinação, o uso de máscaras, a higienização das mãos e o distanciamento social. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirma que o principal pilar da campanha do governo contra o coronavírus é a vacinação. Segundo ele, o avanço da imunização no Brasil já está provocando a queda dos novos contágios e a melhora da situação da rede hospitalar.

“E temos feito um esforço extraordinário para ter doses de vacina à disposição da população brasileira além de orientar a cerca das medidas não farmacológicas. E os resultados todos já percebem: redução do numero de óbitos, menor pressão sob o sistema de saúde. Mas nós não podemos relaxar. Temos que continuar com essas ações.” Durante o evento, Queiroga anunciou a criação da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19, que vai concentrar as ações do Ministério da Saúde contra a doença. A titular da pasta será a médica Luana Araújo, infectologista formada na Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-graduada em Epidemiologia na Universidade John Hopkins.

A secretária disse ter experiência com preparo e resposta de sistemas de saúde e prometeu trabalho duro pautado em evidências científicas. “Essa é a minha vocação natural, ministro, e fico muito feliz que ela se alinhe aos objetivos traçados para essa Secretaria. Trabalho duro, pautado na tecnicidade, nas evidencias cientificas, buscando sempre soluções eficientes e adaptadas as nossas vulnerabilidades socioeconômicas de modo a oferecer para a população o que há de mais atualizado e adequado à nossa realidade.” Também participaram do lançamento da campanha contra a Covid-19 os ministros João Roma, da Cidadania, e Damares Alves, da Mulher, Família e Direitos Humanos.

