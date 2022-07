Após 40 dias internada por ter sido baleada na cabeça, menina de 4 anos recebe alta no RJ

Alice Rocha foi atingida por bala perdida quando ia, com a mãe, para a escola em um bairro da zona oeste da capital fluminense

Reprodução/Jornal da Manhã/Jovem Pan News Alice foi recebida em casa com festa, mas ainda precisa de acompanhamento médico para a plena recuperação



A menina Alice Rocha, de apenas 4 anos de idade, recebeu alta do Hospital Miguel Couto, na zona sul do Rio de Janeiro, na última segunda-feira, 11, após ficar internada por 40, desde 1º de junho, quando foi atingida na cabeça por uma bala perdida na zona oeste da capital fluminense. A criança foi ferida durante um confronto entre entre traficantes de drogas e policiais civis. Segundo a família da menina, Alice estava indo para a escola com a mãe no momento do incidente no bairro da Taquara, em Jacarepaguá. A avó de Alice disse que a menina parou para comprar um lanche no caminho quando foi atingida. Já a mãe da menina disse que só viu a filha desacordada e ensanguentada no chão. Alice passou por várias cirurgias e um trabalho integrado com várias equipes de saúde, psicologia e fisioterapia. Um mês após ter sido atingida a menina fez a primeira caminhada sozinha, o que foi motivo de festa para a família, que registrou o momento e publicou nas redes sociais. Alice foi recebida em casa com festa, mas ainda precisa de acompanhamento médico para a plena recuperação.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga