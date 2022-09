Após adiamento de leilões, Sachsida diz que ministério trabalha para oferecer ‘energia mais limpa’

Em nota, pasta informou que déficits de fornecimento levantados não justificam realização de nova contratação

Marcello Casal Jr./Agência Brasil Ministro de Minas e Energia do governo Bolsonaro, Adolfo Sachsida



O cancelamento dos leilões de energia foi publicado no Diário Oficial da União nesta quarta-feira, 14, com a assinatura do ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida. Foram cancelados o leilão para suprimento aos sistemas isolados, marcado até então para outubro, e o leilão para contratação de reserva de capacidade na forma de potência, que aconteceria em novembro. Em agosto, o governo federal já havia cancelado o leilão de energia nova A-6, que aconteceria neste mês de setembro. Também nesta quarta, Sachsida esteve em um evento com empresários do Lide, em São Paulo, mas não comentou o cancelamento dos certames. O ministro disse que a pasta vem trabalhando para oferecer aos brasileiros uma energia sustentável e mais limpa: “Tenho certeza absoluta que o nosso país vai crescer e muito”. Em nota, o Ministério de Minas e Energia informou que os déficits de fornecimento de energia levantados anteriormente não justificam a realização de nova contratação de energia para os sistemas isolados, como são chamadas as regiões do país que não estão interligadas ao sistema elétrico nacional, caso de Roraima, e que, para garantir o fornecimento de energia na região, serão priorizadas ações que promovam a redução de perdas, com ação que deve compensar os pequenos déficits previstos. O novo calendário de leilões de energia para 2023, 2024 e 2025 será divulgado até 31 de dezembro.

*Com informações do repórter Victor Hugo Salina