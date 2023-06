Após aprovação tensa na Câmara, Senado Federal vota MP dos Ministérios nesta quinta-feira

Votação do texto deve começar a partir das 9h da manhã; previsão é de aprovação da medida, mas oposição deve dificultar a tramitação

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Fachada do palácio do Congresso Nacional, localizado em Brasília, com a Câmara dos Deputados à direita e o Senado Federal à esquerda



O governo Lula (PT) conseguiu aprovar no plenário da Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira, 31, o substitutivo apresentado pelo deputado federal Isnaldo Bulhões (MDB-AL) para a Medida Provisória 1154/2023, mais conhecida como MP dos Ministérios, que reestrutura a esplanada. O placar foi de 337 votos a favor, 125 contra e uma abstenção. Agora a MP segue para apreciação no Senado Federal, que deve votar a medida a partir das 9h da manhã desta quinta-feira, 1º. A previsão é de que a MP também seja aprovada, como indicam as articulações do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD). Em seu Twitter, o líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues (Sem Partido) celebrou a vitória do governo: “Parabenizo o líder do governo na Câmara, José Guimarães, pelo trabalho que levou à aprovação da MP 1154, garantindo uma estrutura ministerial democrática e focada em políticas públicas voltadas aos temas relevantes para a reconstrução do nosso país. Amanhã votaremos no Senado!”.

Entretanto a oposição promete não facilitar a tramitação. Também em sua rede social, o senador Ciro Nogueira (PP) criticou a condução da MP pelo governo: “Nenhum retrato mais assustador de um governo que não começou do que, cinco meses depois, o país estar parado para saber se a estrutura governamental existe ou não. Haverá ministros daqui a 2 dias em Brasília? Quais? Ninguém sabe. O nome disso é desgoverno”. Apesar das dificuldades, o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT), um dos principais articuladores da aprovação na Câmara, comemorou assim que saiu o resultado.

“Quero elogiar, presidente, à vossa excelência e a todos os líderes, aqueles que suaram no diálogo, compreenderam e deram crédito ao governo, mesmo com as extremas dificuldades que vivenciamos nesse último período, das demandas não atendidas e muitas vezes dos ‘chás de cadeira’ que muitos ministros dão aos senhores parlamentares, daquilo que não foi encaminhado. Mas quero dizer a todos vocês, líderes, homens e mulheres do parlamento meu muito obrigado. Foi doído, foi doloroso”, declarou o parlamentar no plenário da Câmara.

*Com informações da repórter Paula Lobão