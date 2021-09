Após atestado falso, CPI da Covid-19 ouve suposto lobista da Precisa nesta quinta

Acusado de tentar privilegiar a farmacêutica junto ao Ministério da Saúde, Marconny Faria apresentou justificativa médica para não comparecer ao colegiado, mas documento foi cancelado

Leopoldo Silva/Agência Senado Segundo o senador Randolfe Rodrigues, o médico que assina o laudo entrou em contato com a CPI e disse ter notado simulação por parte do paciente



A CPI da Covid-19 recebe nesta quinta-feira, 2, Marconny Faria, acusado de ser o lobista que tentava privilegiar a Precisa Medicamentos junto ao Ministério da Saúde. Faria tinha um atestado médico para não comparecer, mas o documento foi cancelado. Segundo o vice-presidente da comissão, o senador Randolfe Rodrigues, o médico que assinou o laudo entrou em contato com a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) e disse ter notado simulação por parte do paciente. “Urgente! O médico que concedeu o atestado do Sr. Marconny Faria, entrou em contato conosco e disse que foi ele que concedeu o atestado, mas que notou uma simulação por parte do paciente e que deseja cancelar o mesmo”, disse Randolfe no Twitter, confirmando a oitiva de Faria e pedindo atenção especial de todos para o depoimento. “O modus operandi dele impressiona até os investigadores mais experientes. Acreditem! Amanhã [hoje] promete”, completou.

Nesta quarta-feira, 1º, a CPI ouviu o motoboy da VTC Log, Ivanildo Gonçalves da Silva. Ele que confirmou os saques bancários e pagamentos de contas, mas alegou não saber quem eram os beneficiários. Como a Jovem Pan mostrou anteriormente, o motoboy também destacou que já esteve no Ministério da Saúde para entregar as faturas e revelou ter levado um documento a uma pessoa, porém alegou não saber nada sobre eventuais pagamentos ao ex-diretor da pasta Roberto Ferreira Dias, exonerado após ter sido acusado de pedir propina para a compra de vacinas contra o novo coronavírus.

*Com informações do repórter João Vitor Rocha