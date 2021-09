AO VIVO: Motoboy da VTCLog diz que já compareceu ao Ministério da Saúde para levar pen drive; siga

Ivanildo Gonçalves afirmou que entregou dispositivo no 4º andar do prédio, onde, segundo Randolfe Rodrigues, está localizado o Departamento de Logística, que era comandado por Roberto Dias

Jefferson Rudy/Agência Senado Funcionário da VTCLog deporia na terça-feira, mas foi oitiva foi cancelada após decisão do ministro Nunes Marques, do STF



A programação da CPI da Covid-19 sofreu uma reviravolta na manhã desta terça-feira, 1º. Minutos antes do início da sessão, que seria destinada ao depoimento do advogado Marcos Tolentino, apontado como sócio oculto do FIB Bank, a cúpula da comissão confirmou a oitiva do motoboy da VTCLog, Ivanildo Gonçalves da Silva, responsável pelos saques de mais de R$ 4,7 milhões em espécie da conta da empresa e por supostos pagamentos de boletos em benefício de Roberto Dias, ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde. Tolentino alegou que não poderia comparecer ao Senado por estar internado no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, com sequelas da Covid-19. Nesta terça-feira, 31, ele enviou aos senadores uma solicitação para que pudesse ser acompanhado por seu médico e seu enfermeiro de confiança durante a oitiva. Segundo o senador Humberto Costa (PT-PE), Tolentino se comprometeu a enviar um atestado médico aos parlamentares.

Ivanildo Gonçalves seria inicialmente ouvido na terça, mas o depoimento foi cancelado porque o ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu decisão liminar dispensando o depoente de comparecer ao Senado. Como o recurso apresentado pela Advocacia da Casa não foi julgado, o motoboy terá o direito de não prestar o compromisso de dizer a verdade e poderá ficar em silêncio. A VCTLog está na mira da comissão em razão de contratos firmados com o Ministério da Saúde. O presidente da comissão, Omar Aziz (PSD-AM), afirmou que o colegiado “vai a fundo” nas investigações contra a empresa de logística. Acompanhe a cobertura ao vivo da Jovem Pan:

13:13 – Ivanildo confirma que estava em imagens obtidas no circuito interno das agências bancárias

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) exibiu imagens, em posse da CPI da Covid-19, que mostram Ivanildo Gonçalves em uma agência do Bradesco, no setor industrial de Brasília, em pelo menos três ocasiões. O motoboy da VTCLog confirmou que era ele nas imagens. Os membros da comissão dizem ter informações que comprovam que ele realizou pagamentos em nome de Roberto Ferreira Dias, ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde.

12:56 – Ivanildo volta a dizer que não sabia quem era beneficiado por seus pagamentos e senador reage: ‘Pode ter pago cartão de crédito de político’

O motoboy Ivanildo voltou a dizer que não sabia quem era beneficiado pelos pagamentos que ele fazia. Segundo relatou à CPI da Covid-19, ele recebia as faturas e os boletos e apenas realizava as operações. Os senadores, então, reagiram. “Ele pode ter pago cartão de crédito de político, funcionário do Ministério da Saúde, aluguel de casa de parente de político. Ele não tem culpa, não. Não tem culpa de nada. Isso aí não está resolvido com o depoimento dele, não. Temos que refazer esse percurso que ele fazia quando ia aos bancos, saber quem foi beneficiado por esses pagamentos. Temos que saber qual era o papel dessa dona Zenaide [a funcionária do funcionário que dava ordens a Ivanildo]”, disse Humberto Costa (PT-PE). “O depoimento não acrescenta muito, mas não retira nenhuma das hipóteses. Pelo contrário, consubstanciou várias”, afirmou Renan Calheiros (MDB-AL). “O que era sacado tinha destino de pagamento de propina, certamente agentes que favoreciam e facilitava a vida dessa empresa no Ministério da Saúde”, acrescentou Otto Alencar (PSD-BA).

12:40 – ‘Não conheço Roberto Dias’, diz Ivanildo

A senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) afirmou que a CPI da Covid-19 tem informações que comprovam que Ivanildo Gonçalves fez pagamentos em nome de Roberto Ferreira Dias. Ele disse desconhecer esses fatos. “Eu não via o nome de ninguém [nos boletos e faturas pagas]”, disse. O presidente da comissão, Omar Aziz (PSD-AM), disse que os gerentes das agências da Caixa Econômica Federal e do Bradesco nas quais o motoboy realizou as operações financeiras terão de depor ao colegiado. “O senhor sabe que esses saques feitos pela empresa, quando o gerente é comunicado, ele tem a obrigação de comunicar o Coaf. Se não comunicou, ele tá mancomunado com alguém, não é com o senhor, não. O gerente da Caixa e do outro banco terão que vir aqui e dizer se comunicaram o Coaf. O que nos causa estranheza é que [o senhor lembra que] pagava cartão de crédito para uns e não se lembra do que pagou para outros. Quando o senhor saca o dinheiro, o intuito da Voetur [antigo nome da VTLog] é que não apareça, no final, para quem foi transferido o dinheiro, para dificultar a investigação”, afirmou Aziz.

12:24 – ‘Decidir vir para colocar um ponto final nessa situação’, diz Ivanildo

A senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) questionou Ivanildo Gonçalves porque ele faltou nesta terça-feira mas resolveu depor nesta quarta-feira, 1º. “Decidi vir para colocar um ponto final nessa situação. Os repórteres começaram a ir na minha casa, pedindo para que eu desse uma palavra para eles, ficavam o tempo todo na minha cola”, disse. “Esses valores que estão sendo divulgados para o mundo todo [os saques de R$ 4,7 milhões em dois anos] me trazem um desconforto de pensamentos”, prosseguiu. O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) informou que ele recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) para não depor e perguntou o por quê. “É porque estou aqui diante de vocês, nunca apareci numa situação dessas. E aí eu pensei ‘é melhor eu nem ir lá’. Eu não liguei para nenhum advogado [pedindo para que me representasse]. Não liguei para ninguém. A empresa me apresentou um advogado e me disseram ‘fique a vontade, faça o que você sentir'”, relatou.

12:22 – Depoimento é retomado

Fala, agora, a senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA).

12:16 – Sessão é interrompida para breve intervalo

O depoimento de Ivanildo Gonçalves é suspenso por cinco minutos.

12:13 – VTCLog paga aluguel da moto de Ivanildo

O motoboy Ivanildo Gonçalves da Silva afirma que a motocicleta que ele utiliza para trabalhar é dele e que recebe R$ 539 da VTCLog como forma de aluguel do veículo. No total, a empresa de logística repassa aproximadamente R$ 2,2 mil para um funcionário que já chegou a sacar mais de R$ 400 mil de uma única vez.

11:59 – ‘Entreguei pen drive no 4º andar do Ministério da Saúde’, diz Ivanildo

Ivanildo Gonçalves disse há pouco que já foi ao Ministério da Saúde entregar um pen drive no quarto andar do prédio da pasta. Segundo o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), o Departamento de Logística (DLog) fica localizado neste andar. O DLog era comandado por Roberto Ferreira Dias, diretor do setor, até junho deste ano. Ele foi exonerado depois de ter sido acusado de pedir propina para a compra de vacinas. Quando depôs à CPI, Dias saiu preso.

11:54 – ‘Já tem um período que diminuiu bastante’ o volume de pagamentos e saques, diz Ivanildo

O motoboy Ivanildo Gonçalves disse que “já tem um período que diminuiu bastante” o volume de pagamentos e saques que ele realizou a mando da VTCLog. Ele já relatou aos senadores que sacava R$ 100 mil, R$ 200 mil de uma única vez. A maior operação foi no valor de R$ 430 mil. O presidente da CPI da Covid-19, Omar Aziz (PSD-AM), reagiu e disse que o esquema cessou após a instalação da comissão do Senado.

11:51 – Otto Alencar: ‘VTCLog é empresa que fazia fraude em licitações e tinha facilidade no Ministério da Saúde’

O senador Otto Alencar (PSD-BA) perguntou a Ivanildo Gonçalves se ele recebe seu salário em espécie ou se a empresa realizava transferências bancárias. O depoente afirma que a VTCLog deposita o valor em uma conta-salário. Diante da resposta, o titular da comissão afirmou que isto confirma que as quantias sacadas pelo motoboy a mando da empresa eram utilizadas para fins “não republicanos”. “Os recursos retirados em espécie seriam para fins que não são justos, corretos e republicanos. É pagamento de propina para agentes que facilitaram a VTCLog ter os contratos com o Ministério da Saúde. É uma empresa que, com as características que tem, golpeava, fazia fraude em licitações e tinha facilidade no ministério.

11:47 – Ivanildo relata que já pagou fatura de cartão de crédito de familiares de donos da VTCLog

“Tinha um boleto que era em nome de ‘não sei o que combustível’. Era boleto de combustível. Ao mesmo tempo, tinha fatura de cartão do pessoal da família”, relatou o motobou Ivanildo. Ele está sendo questionado sobre a dinâmica dos saques e dos pagamentos que fez a mando da VTCLog.

11:36 – Ivanildo diz que já sacou 430 mil reais na boca do caixa para a VTCLog

O motoboy Ivanildo Gonçalves admitiu que já sacou R$ 430 mil reais na boca do caixa eletrônico para a VTCLog. O funcionário recebe R$ 1,7 mil por mês. Ele afirma que cumpria ordens “do financeiro da empresa”. De acordo com o depoente, a maioria das operações eram feitas na agência da Caixa Econômica Federal no aeroporto de Brasília.

11:31 – ‘Não toque mais no microfone, deixe ele responder’, diz Aziz a advogado

O senador Omar Aziz (PSD-AM) subiu o tom contra o advogado Alan Ornelas, que acompanha o motoboy Ivanildo Gonçalves. A defesa do depoente interferiu em outra resposta e foi repreendida pelo presidente da CPI da Covid-19. “Aí onde você está, filhinho, nós já voltamos há muito tempo. O senhor não toca mais no microfone, deixe ele responder. Não quero ser indelicado. Você não acha nada aqui, quem acha aqui sou eu. O senhor [Ivanildo] vai ser tratado com toda a dignidade. Nada é contra o senhor. Não temos nada contra o senhor. Agora, se vocês [VTCLog] dispuseram a trazer a testemunha para depor, é porque ele está preparado para depor. Ninguém é tolo aqui, doutor”, afirmou.

11:25 – Advogado ‘sopra’ resposta a depoente e irrita senadores

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) perguntou a Ivanildo Gonçalves se ele poderia emprestar seu celular à comissão para que a equipe técnica da CPI da Covid-19 extraísse, com seu consentimento, informações do aparelho telefônico. Ele disse que sim, mas o advogado que o acompanha “soprou”, imediatamente, a palavra “não”. O funcionário da VTCLog retificou sua resposta, disse “não” e irritou os senadores. O vice-presidente, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), disse que o colegiado não convocou o advogado Alan Ornelas para depor.

11:20 – Motoboy Ivanildo não presta compromisso, mas diz que compareceu para dizer a verdade

O motoboy Ivanildo Gonçalves não prestou o compromisso de dizer a verdade, mas afirmou aos senadores que compareceu à CPI da Covid-19 para esclarecer os fatos. Ele também abriu mão dos 15 minutos de fala inicial, acrescentando que está presente apenas para responder às perguntas.

11:15 – Alessandro Vieira pede que CPI da Covid-19 marque depoimento de ministro da CGU

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) pediu que a CPI da Covid-19 marque o depoimento do ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner do Rosário. Nesta quarta-feira, 1º, o corregedor-geral da União, Gilberto Waller Júnior, instaurou um PAR (processo administrativo de responsabilização) contra a Precisa Medicamentos por fraude e comportamento inidôneo. “O ministro Wagner do Rosário convocou uma coletiva para falar o oposto do que a equipe técnica da CGU apontava. É importante que o ministro traga informações com relação aos vários fatos que a CGU apura, mas que ele explique porque adotou uma conduta politizada na gestão. O Brasil enfrenta o desafio da normalização do absurdo. Não é normal um ministro de Estado fazer o que fez o ministro Onyx Lorenzoni, que empunhou um documento falso e fez um discurso amalucado contra a CPI e o Congresso. Não é normal o ministro da CGU, um cara de carreira, qualificado, se sujeite dessa forma a uma manifestação política”, afirmou Vieira.

11:09 – Renan inclui mais nove pessoas na lista de investigados pela CPI da Covid-19

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) anunciou a inclusão de mais nove pessoas na lista de investigados pela CPI da Covid-19. São eles: Cristiano Carvalho, que se apresentou como CEO da Davati Medical Supply no Brasil; Luiz Paulo Dominguetti, vendedor da Davati; Emanuela Medrades, diretora da Precisa Medicamentos; o coronel Helcio Bruno de Almeida, presidente do Instituto Força Brasil; o empresário Luciano Hang, da Havan; o coronel Marcelo Bento Pires, acusado de ter feito pressão em servidores para acelerar a importação da vacina Covaxin; o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni; o deputado federal Osmar Terra (MDB-RS) e a servidora Regina Célia Oliveira, fiscal dos contratos da Precisa no Ministério da Sáude.

11:07 – Aziz critica manifestações bolsonaristas de 7 de setembro

Omar Aziz criticou a convocação de atos para o dia 7 de setembro. “Ato pelo Brasil é conter a crise hídrica que o governo já sabia faz tempo. O verdadeiro ato por Deus é conter a inflação”, disse. “Ninguém mobiliza, aluga ônibus, de graça. Não nesse momento, com o preço do diesel. Manifestação popular democrática é válida e a gente respeita, mas qualquer intenção de querer invadir o Supremo e Congresso, isso tem que ser repudiado porque a democracia brasileira não merece isso”, acrescentou.

10:53 – Omar Aziz pede que Sírio Libanês informe quadro de saúde de Tolentino

O presidente da CPI da Covid-19, Omar Aziz, pediu que a Secretaria da comissão peça ao hospital Sírio Libanês que informe o quadro de saúde de Marcos Tolentino, advogado que seria ouvido nesta quarta-feira, 1º. De acordo com Aziz, Tolentino “conversava normalmente” com uma pessoa pouco antes de ser internado. “Ele vai fugir hoje, mas vai vir”, disse o presidente do colegiado. “Ele não pode fugir desta CPI”, acrescentou o relator, Renan Calheiros (MDB-AL). Para o emedebista, a comissão não poderá encerrar seus trabalhos antes de ouvi-lo.

10:48 – Sessão é aberta

Omar Aziz (PSD-AM), deu início aos trabalhos da comissão nesta quarta-feira, 1º