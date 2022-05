Após carnaval, Rio de Janeiro registra alta no número de casos de Covid-19

Dados da prefeitura da capital mostram que muitos adolescentes não concluíram o ciclo vacinal com duas doses do imunizante

ESTEFAN RADOVICZ/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Idosos também não compareceram para tomar a terceira e a quarta dose da vacina



A preocupação com a Covid-19 tem aumentado no Rio de Janeiro nos últimos dias. Muita gente ainda não completou o ciclo vacinal com duas doses, especialmente os adolescentes. Mais casos voltaram a ser registrados na capital. Pode ser o efeito do pós-carnaval, mas o fato é que a adesão à vacinação perdeu força. A taxa de positividade em testes de Covid-19 do Estado está em 22%. Ou seja, para cada 100 testes realizados, 22 testaram positivo e estão com a doença. Alguns dados chamam a atenção. Os idosos, por exemplo, não têm aderido intensamente às terceira e quarta dose da vacina contra a doença. Também temos milhares de pessoas que só tomaram a primeira dose e não voltaram aos postos de saúde para completar o ciclo da segunda dose. A desculpa é de que não tinha vacina da Pfizer para adolescentes no Rio. Elas chegaram, mas a procura não foi tão grande assim. O painel da Covid mostra que o Rio de Janeiro tem 80 mil adolescentes sem a segunda dose da vacina.

Confira a reportagem na íntegra:

*Com informações do repórter Rodrigo Viga