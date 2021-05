Após chegada de insumos, Fiocruz retoma produção de vacina contra a Covid-19

Novas remessas garantem produção do imunizante até a terceira semana de junho e entregas sem parar até o começo de julho

A Fiocruz retoma nesta terça-feira, 25, a produção da vacina Oxford/AstraZeneca contra a Covid-19. O envasamento das doses foi paralisado na quinta-feira da semana passada por falta de IFA. Um novo lote do insumo chegou da China no sábado, 22 — permitindo o reinicio da produção da vacina. A carga é suficiente para produção de 12 milhões de doses do imunizante. Uma nova remessa, vinda da Ásia, deve chegar ainda nesta semana no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, as novas remessas garantem uma produção até a terceira semana do mês que vem e entregas sem parar até o começo de julho.

A Fiocruz, até agora, após meses de negociação, não conseguiu assinar com a AstraZeneca o acordo de transferência de tecnologia que vai permitir a confecção local do IFA. A Fiocruz se comprometeu a entregar ao Plano Nacional de Imunização 100 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 até meados do ano e mais 110 milhões no segundo semestre, já com o IFA nacional. Quanto mais demorar a transferência de tecnologia, mais difícil fica cumprir a meta de entrega. E aí o pais terá que comprar mais vacinas prontas ou importar mais insumos.

