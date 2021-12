Após cinco anos, orquestra sinfônica de SP retoma shows no Rio de Janeiro

Evento na capital fluminense ocorre após passagem de músicos da Osesp pelo interior paulista e pela Itália

Foto: Reprodução/YouTube/Osesp - Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo



Após apresentações em Roma e Firenze, na Itália, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) volta a se apresentar no Rio de Janeiro neste domingo, 12, após cinco anos. Marcelo Lopes, diretor executivo da Osesp, diz que a cidade traz sorte para os músicos. “De certa forma eu posso dizer que o Rio nos dá sorte, porque quando estivemos lá com o Thierry Fischer ele ainda era um convidado da Osesp, agora, ele volta na condição de regente titular”, afirmou. Depois de percorrer oito cidades do interior paulista, esta será a primeira apresentação da orquestra fora do Estado de São Paulo desde março de 2020. Um dos presentes no evento será o secretário de Cultura e Economia de SP, Sérgio Sá Leitão, que aponta o evento como uma homenagem. “Esse concerto é uma espécie de homenagem de São Paulo ao Rio de Janeiro, dois estados tão próximos. Acho que vai ser uma honra e um prazer para os cariocas e fluminenses assistirem a um concerto da melhor orquestra da América Latina”, analisou. A apresentação está marcada para as 17h no Complexo Cultural Cidade das Artes, na Barra da Tijuca. Os ingressos têm valor único de R$ 70 e podem ser adquiridos pela internet.

*Com informações do repórter Victor Moraes