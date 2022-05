Após denúncias e reportagem da Jovem Pan, prefeitura retira árvore que prejudicava condomínio em SP

Segundo a Defesa Civil, mais de 2.300 atendimento por queda de árvores foram realizados até o momento

Reprodução / Jovem Pan News Síndica do prédio com 96 apartamentos, Gerciara Bueno afirma que foram mais de seis protocolos pedindo uma solução



A Prefeitura de São Paulo podou uma árvore que prejudicava a estrutura de um condomínio no bairro Rio Pequeno, zona oeste da capital paulista. Funcionários do município foram acionados ao local após diversas reclamações sem solução e reportagem da Jovem Pan News sobre o tema. Síndica do prédio com 96 apartamentos, Gerciara Bueno afirma que foram mais de seis protocolos pedindo uma solução. “Falei com várias pessoas, vários protocolos, várias visitas e a resposta era sempre a mesma: ‘a árvore está saudável'”. Como a Jovem Pan mostrou anteriormente, o problema era tão grave que uma obra de recuperação na região precisou ser paralisada porque as raízes das árvores estão fora da terra e destruíram sete de dez canos de águas pluviais, aumentando o índice de infiltrações. Segundo a Defesa Civil, mais de 2.300 atendimentos por queda de árvores foram realizados até o momento. No mesmo período de 2021, foram 1.931 solicitações. Pela legislação, cortes e podas de árvores localizadas em via pública só podem ser realizados pela prefeitura ou por órgão concessionário de serviço público. Cortes ou podas sem autorização são enquadrados como crime ambiental e o infrator será multado em R$ 10 mil.

*Com informações do repórter João Vitor Rocha