Após eleição, TCU fará auditoria em 4.161 boletins de urna

Relatório que pretende atestar a veracidade dos dados divulgados pelo TSE será divulgado em novembro

TARSO SARRAF/ESTADÃO CONTEÚDO - 21/08/2010 Eleitora vota em urna eletrônica, durante participação do simulado nacional proposto pelo Tribunal Superior Eleitoral, na cidade de Capanema, no Pará



Para atestar a veracidade dos dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Tribunal de Contas da União (TCU) fará uma auditoria em 4.161 boletins de urna, que serão sorteados daqui a uma semana. De acordo com o presidente do TCU, ministro Bruno Dantas, o tribunal vai usar os boletins de urna impressos e anexados na porta de cada sessão eleitoral no dia da votação. Esses boletins são os extratos emitidos por cada urna no dia da votação. “Dois grupos de auditores estão trabalhando nessa próxima etapa. Esses auditores definiram um modelo estatístico que foi validado com dois profissionais externos, exatamente para que tivéssemos uma crítica de fora para saber se a amostra que foi definida pelos nossos auditores era suficientemente representativa do eleitorado nacional. Foi exatamente por isso, por meio desse modelo estatístico, que nós chegamos ao número de 4.161 sessões eleitorais que serão auditadas”, declarou Dantas em entrevista coletiva. Será a partir desses documentos que o TCU vai verificar se os 4.161 boletins impressos correspondem às informações organizadas pelo TSE e divulgadas na totalização de votos.

O relatório de auditoria só será divulgado pelo TCU em novembro, como destacou o presidente do tribunal: “O TCU coleta esses dados para compor o seu relatório de auditoria. Nós não estamos fazendo a apuração, exatamente por isso nós não divulgaremos números e não divulgaremos o resultado dessa checagem de imediato”. Com a demora do resultado da auditoria principal, os auditores do TCU decidiram fazer uma checagem paralela e de forma presencial em um número reduzido de urnas eletrônicas. Durante a votação, dois auditores do tribunal irão presencialmente a 20 sessões eleitorais em cada uma das 27 capitais para capturar a imagem dos boletins de urna divulgados no local. A sessão eleitoral será escolhida de forma aleatória pelos servidores públicos. Serão 540 boletins enviados à sede do TCU, em Brasília, onde uma equipe de auditores de plantão vai analisar, a partir das 17h do domingo, 2, horário do encerramento da votação do primeiro turno em todo o país.

O ministro Bruno Dantas deixou claro que não há desconfiança sobre o sistema eleitoral brasileiro. Segundo ele, o TCU já concluiu que as urnas eletrônicas são auditáveis, confiáveis e transparentes e que a Justiça Eleitoral possui mecanismos adequados para lidar com qualquer irregularidade: “O que nós estamos fazendo nas etapas de desdobramento é saber se a transmissão dos dados conta com todas as etapas de segurança e se, à posteriori, nós podemos fazer um cotejo entre aquilo que foi votado pelo eleitor e o que está traduzido no boletim de urna”. Na tarde desta segunda-feira, 26, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, fez uma visita de cortesia ao ministro Bruno Dantas. A seis dias das eleições, os dois trataram sobre a auditoria das urnas eletrônicas feita pelo TCU. O tribunal já analisou a integridade das urnas eletrônicas três vezes, e deu parecer favorável à segurança do processo eletrônico de votação.

*Com informações da repórter Marília Sena