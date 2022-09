TSE identifica mais de R$ 605 milhões em doações e gastos potencialmente irregulares

Foram detectados mais de 59 mil casos suspeitos no cruzamento de informações entre as prestações de contas dos candidatos e os dados dos órgãos de fiscalização

Agência Brasil Tribunal Superior Eleitoral já investiga doações e gastos irregulares das eleições de 2022



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recebeu o resultado do cruzamento de informações entre as prestações de contas dos candidatos e os dados dos órgãos de fiscalização como o Tribunal de Contas da União (TCU) e o Ministério Público Eleitoral (MPE) nesta quinta-feira, 22. Foram detectados mais de 59 mil casos de doações ou gastos potencialmente irregulares, que somam mais de R$ 605 milhões em transferências questionáveis. Essa análise não permite confirmar essas suspeitas irregularidades, apenas indica uma inconsistência nas informações e permite que o TSE solicite a apuração de cada caso. O TSE enviará para a checagem casos em que os gastos com empresas fornecedoras têm um número reduzido de funcionários, ou algum sócio inscrito em programas de assistência social, como o Auxílio Brasil. Também passarão por análise doações não compatíveis com o patrimônio do doador e se ele está vivo. O TSE identificou seis doadores que constam como falecidos. No final das eleições de 2022, os partidos precisarão prestar contas novamente e elas passarão por uma nova análise.

*Com informações do repórter Victor Hugo Salina