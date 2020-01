Após exames de rotina, Bolsonaro vai descansar no Guarujá

Marcos Corrêa/PR O presidente passou por uma bateria de exames no coração, no sistema digestivo e na pele



O presidente Jair Bolsonaro embarca nesta quinta-feira (9) para o Guarujá, onde deverá permanecer até a próxima terça-feira (14). A viagem é de descanso, mas o presidente afirmou que já tem vários compromissos na região.

Na quarta-feira (8), em Brasília, o presidente se submeteu a novos exames médicos em um hospital militar. No ano passado o presidente retirou algumas marcas no rosto por conta da exposição excessiva ao sol.

O porta voz da presidência, Otávio Rego Barros, garantiu que o presidente está bem. “Os resultados foram considerados completamente normais. Nosso presidente segue firme e com uma saúde de ferro.”

O presidente passou por uma bateria de exames no coração, no sistema digestivo e na pele.

Jair Bolsonaro havia sinalizado com a possibilidade de uma nova cirurgia no abdômen em fevereiro, porém, o porta-voz explicou que o médico da presidência da República já descartou a necessidade do procedimento.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin