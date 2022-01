Após fortes chuvas, muro desaba e atinge apartamentos no Maranhão

Desabamento atingiu condomínio do programa ‘Minha Casa Minha Vida’ e deixou cerca de 80 famílias desabrigadas; autoridades avaliam riscos estruturais nos prédios

Reprodução / Jovem Pan News Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e a Polícia Militar estiveram no local para fazer o resgate dos moradores desabrigados



A chuva que atingiu a região metropolitana de São Luís, no Maranhão, na madrugada da quinta-feira, 27, causou vários estragos. Em um conjunto de prédios do programa “Minha Casa Minha Vida”, parte de um muro de uma rua desabou, atingindo os apartamentos térreos do condomínio. “Fui me deitar e escutei barulho. Pensei que era um trovão. Levantei, olhei para cá e era o muro que tinha caído”, conta Ivanildo Pereira. “Se o sistema do governo não tomar uma atitude rápida vai acontecer uma tragédia. A minha casa está a cinco metros do problema”, afirmou Nazareno Neiva, também morador da região.

Com a estrutura de alguns apartamentos danificada e a forte chuva que caiu, cerca de 80 famílias tiveram que deixar os apartamentos. O Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e a Polícia Militar estiveram no local para fazer o resgate dos moradores desabrigados. Agora, as autoridades avaliam se há risco da estrutura desabar. “São nove blocos que foram interditados e providenciamos evacuação de todos os moradores para garantir a segurança e a integridade física das pessoas. Entregamos o local para a secretaria de cidades, que irá providenciar o escoramento [do prédio], evitando que haja novos acidentes”, disse Célio Roberto, comandante do Corpo de Bombeiros. Outras casas da região estão sendo monitoradas, já que podem sofrer consequências do desabamento.

Leia também Tempestade Ana deixa mais de 70 mortos no sul da África Após temporal, bairros da zona zul e oeste de São Paulo ficam até 48 horas sem energia Vale recebe notificação e terá de adotar medidas preventivas em 18 barragens

*Com informações do repórter Sérgio Carvalho