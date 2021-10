Após perdas na pandemia, Estado de São Paulo espera reaquecer economia no final do ano

Evento ‘Vila Natal’ foi anunciado pela primeira-dama Bia Doria e deve apresentar diversas atrações, respeitando regras de segurança que ainda estiverem em vigor entre os meses de dezembro de 2021 e janeiro de 2022

VAN CAMPOS/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Bia Doria, primeira-dama de SP, acredita que o Vila Natal levará esperança por dias melhores para as famílias



O Estado de São Paulo tem apostado em medidas para reaquecer a economia após os impactos causados pela pandemia da Covid-19. Com a proximidade do final do ano, o governo quer intensificar projetos que fomentem o setor de eventos. Nesta segunda-feira, 18, foi anunciado o “Vila Natal”, evento que vai acontecer no parque Villa-lobos, na capital paulista, do dia 10 de dezembro a 6 de janeiro. Inspirado em atrações internacionais, uma árvores de Natal com mais de 60 metros de altura será montada, além de parque de diversões, com pista de patinação, feira de artesanal e uma área gastronômica com comidas da época devem compor o evento. Os ingressos vão variar de R$ 20 a R$ 40. Para famílias de até quatro pessoas que doarem um brinquedo no valor de R$ 75, a entrada é gratuita. O evento terá também ações sociais, como a distribuição de brinquedos e alimentos para o Fundo Social do Estado de São Paulo, bem como a capacitação de 150 jovens voluntários de comunidades para trabalhar no festival.

A primeira-dama do Estado e presidente de honra do Fundo Social do Estado de SP, Bia Doria, classificou o evento como renovação de esperança. “Era o nosso sonho fazer algo com o qual nós pudéssemos passar para as pessoas uma maior esperança, para que as famílias voltem a ter o prazer do Natal e também um trabalho social”, disse. O evento será custeado com capital privado e a expectativa dos organizadores é de receber 150 mil visitantes. A organização disse que vai seguir todos os protocolos sanitários que estiverem em vigor na ocasião e que será obrigatório a apresentação do passaporte da vacina.

O secretário de turismo e viagens, Vinícius Lummertz, disse que eventos como esse são importantes para a retomada do setor. Os hotéis aprenderam a vender outro produto, que é lazer. E antes o turismo era mais negócios. Isso é uma alternativa interessante e vai provocando a necessidade de mais eventos. O evento de Natal preenche esse requisito”, disse. O secretário lembrou ainda que a cidade de São Paulo fica mais vazia nessa época do ano e, por isso, iniciativas como essa são atrativos para as pessoas desfrutarem da cidade.

*Com informações da repórter Camila Yunes