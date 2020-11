Após perder espaço no 1º turno, PT é o partido com mais nomes na disputa neste domingo

Das 18 capitais que vão decidir o prefeito em 2º turno, sigla concorre em Recife e Vitória

ALEX SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO No dia 15 de outubro, os petistas venceram em 174 municípios, amargurando a 11ª posição do ranking de partidos com mais eleitos



Com um baixo desempenho no primeiro turno, o PT é o partido que tem mais candidatos concorrendo neste domingo, 29. A legenda continua no páreo em 15 das 57 cidades em que a disputa ainda está em aberto. Das 18 capitais que vão decidir o prefeito em segundo turno, o PT concorre em apenas duas: Recife e Vitória. No dia 15 de outubro, os petistas venceram em 174 municípios, amargurando a 11ª posição do ranking de partidos com mais eleitos. O cientista político da Fundação Getulio Vargas Eduardo Grin destaca que o partido vem perdendo espaço nas últimas eleições.

Neste segundo turno, o PSDB está na disputa em 14 municípios — atrás apenas do PT — e o MDB aparece em terceiro, concorrendo em 12 municípios. Nas capitais, o MDB lidera e está disputando 7 das 18: Boa Vista, Cuiabá, Goiânia, João Pessoa, Maceió, Porto Alegre e Teresina. Eduardo Grin explica que, para os partidos, vencer em capitais é importante para projetar lideranças nacionais. Porém, o cientista político Fabio Vidal destaca que, muitas vezes, o eleitor se preocupa menos com o partido e mais com o candidato. O segundo turno é realizado em cidades com mais de 200 mil eleitores, quando nenhum candidato alcança mais da metade dos votos válidos.

*Com informações do repórter Afonso Marangoni