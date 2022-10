Após ser eleito deputado federal, Zé Trovão pede ao STF a retirada da tornozeleira eletrônica

Advogados do líder dos protestos de caminhoneiros de 2021 argumenta que a flexibilização das medidas cautelares impostas deve ocorrer em respeito à vontade popular concedida nas urnas eletrônicas

Reprodução/Pânico Zé Trovão, liderança dos caminhoneiros nos protestos de 2021



Marcos Antônio Pereira Gomes, o Zé Trovão (PL-SC), foi eleito deputado federal com 81 mil votos. Líder de protestos de caminhoneiros, ele foi alvo de um mandado de prisão preventiva do Supremo Tribunal Federal após incentivar supostas atos antidemocráticos na véspera de 7 de setembro de 2021. Ele recebeu autorização do ministro Alexandre de Moraes para realizar sua campanha eleitoral usando tornozeleira eletrônica. Agora, a defesa dele pediu a Moraes a revogação da tornozeleira e de outras medidas cautelares impostas. A defesa argumenta que “após árdua discussão jurídica, apresentação, prisão domiciliar e liberdade para transi tar pelo Estado de Santa Catarina, e por estar com seus direitos políticos íntegros, foi registrada a sua candidatura e eleito como deputado federal”. Ainda segundo os advogados, para ele exercer o mandato a partir do ano seria necessário abolição ou ao menos flexibilização das medidas em respeito à vontade popular concedida nas urnas eletrônicas. O caso corre em sigilo e não há prazo para ser decidido. Após ter a prisão determinada por Moraes, Zé Trovão já chegou a fugir para o México, mas voltou ao Brasil, acabou detido e foi solto em fevereiro deste ano.

*Com informações da repórter Carolina Abelin