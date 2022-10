IBGE adia encerramento do Censo Demográfico Brasileiro 2022 para dezembro

Principal problema encontrado pelo instituto é a falta de trabalhadores temporários para realizar a pesquisa

Licia Rubistein/Agência IBGE Notícias IBGE é o responsável pela realização do Censo Demográfico Brasileiro



O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística adia para dezembro o fim da coleta de dados do Censo Demográfico Brasileiro 2022. Inicialmente, o IBGE previa encerrar o trabalho de campo no final de outubro, já que tiveram início no começo de agosto, mas o instituto vem enfrentando problemas, principalmente a falta de trabalhadores temporários para atuar na confecção do levantamento. Atualmente, o IBGE conta com mais de 95 mil recenseadores trabalhando na pesquisa, o que representa 52,2% do total de trabalhadores necessários para fazer o Censo. O Estado onde há mais dificuldade em contratar recenseadores é o Mato Grosso, com apenas 37% das vagas preenchidas. Quase metade do levantamento já foi finalizado, mas a operação está atrasada. Um problema citado pela instituição é de que há muitas recusas dos cidadãos em responder às perguntas feitas, principalmente nas famílias de classe média e alta. 2,3% dos domicílios visitados até o momento se recusaram a responder os recenseadores. Além disso, diante do atraso, o IBGE cogita a possibilidade de demandar mais recursos ao governo federal para conseguir concluir a pesquisa. O Censo 2022 deveria ter sido feito em 2020, mas foi adiado por causa da pandemia da Covid-19. Em 2021 também não foi realizado por questões financeiras.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga