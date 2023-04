Após visita à China, Lula segue para os Emirados Árabes

Dentre as pautas da agenda do petista, estão acordos comerciais, o meio-ambiente e a extradição de Thiago Brennand

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente se encontrou com Xi Jinping nesta sexta-feira, 14, e assinou 15 acordos envolvendo diversas áreas



Após a agenda na China, o presidente Lula desembarca neste sábado, 15, nos Emirados Árabes Unidos com a missão de firmar novos acordos bilaterais e comerciais, além de atrair investimentos. Esse será o quinto compromisso internacional do petista em 2023. A relação entre os países começou 1974. Hoje, o Brasil importa do país árabe produtos químicos e industrializados, enquanto os Emirados Árabes importam do Brasil açúcar, ouro, grãos e carne bovina e de frango. Em 2022, o fluxo comercial entre as nações foi de US$ 33 bilhões, cerca de 6% do comércio brasileiro com outros países. Especificamente com os Emirados Árabes, as vendas brasileira totalizaram mais de US$ 3 bilhões, mostrando alta de 39,8% sob as receitas de 2021. Outra pauta em assunto é o pedido de extradição do empresário Thiago Brennand, 42, e sobre meio ambiente. No fim desta semana, Lula visitou a China, onde se encontrou com o presidente Xi Jinping e assinou 15 acordos envolvendo diversas áreas.

*Com informações da repórter Berenice Leite