Apple deve lançar nova linha de iPhone em setembro

Novos aparelhos devem vir com o iOS 26, novo sistema operacional anunciado em junho, e são esperados o iPhone 17, 17 Air, 17 Pro e 17 Pro Max

  • Por Jovem Pan
  • 28/08/2025 08h53
OHANNES EISELE / AFP Apple Apple planeja lançar nova linha de iPhones, incluindo o iPhone 17, em um evento no dia 9 de setembro na sua sede em Cupertino, na Califórnia

A Apple planeja lançar sua nova linha de iPhones, incluindo o iPhone 17, em um evento no dia 9 de setembro na sua sede em Cupertino, Califórnia, nos Estados Unidos. Os novos aparelhos devem vir com o iOS 26, novo sistema operacional anunciado em junho. De acordo com a agência de notícias Bloomberg, a Apple deve lançar os modelos iPhone 17, 17 Air, 17 Pro e 17 Pro Max, sendo que uma dessas versões deve ter um design mais fino que os modelos anteriores.

Além dos novos iPhones, a empresa deve apresentar versões aprimoradas do Apple Watch. A Apple tem enfrentado pressão de investidores, que estão preocupados com a queda no valor de mercado da empresa e atrasos no lançamento de recursos de inteligência artificial. Por conta disso, espera-se que a empresa adote iniciativas mais agressivas em relação a esse mercado.

*Com informações de Bruno Meyer

*Reportagem produzida com auxílio de IA

