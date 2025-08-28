Apple deve lançar nova linha de iPhone em setembro

Novos aparelhos devem vir com o iOS 26, novo sistema operacional anunciado em junho, e são esperados o iPhone 17, 17 Air, 17 Pro e 17 Pro Max

A Apple planeja lançar sua nova linha de iPhones, incluindo o iPhone 17, em um evento no dia 9 de setembro na sua sede em Cupertino, Califórnia, nos Estados Unidos. Os novos aparelhos devem vir com o iOS 26, novo sistema operacional anunciado em junho. De acordo com a agência de notícias Bloomberg, a Apple deve lançar os modelos iPhone 17, 17 Air, 17 Pro e 17 Pro Max, sendo que uma dessas versões deve ter um design mais fino que os modelos anteriores.

Além dos novos iPhones, a empresa deve apresentar versões aprimoradas do Apple Watch. A Apple tem enfrentado pressão de investidores, que estão preocupados com a queda no valor de mercado da empresa e atrasos no lançamento de recursos de inteligência artificial. Por conta disso, espera-se que a empresa adote iniciativas mais agressivas em relação a esse mercado.

